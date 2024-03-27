Товары предприятия ООО "Молочный ручей" могут быть потенциально опасными для потребителя

Предприятие ООО "Молочный ручей", которое производит молочную продукцию, в декларациях о соответствии ЕАЭС признана недействительной. Подмосковный Роспотребнадзор назвал предприятие фантомным.
Это значит, что продукция ООО "Молочный ручей" может оказаться потенциально опасной для потребителя.
По информации РИА Новости, в ведомстве также предупредили о том, что товары с маркировкой производителя ООО "Молочный ручей" производят неустановленные лица, в неизвестных условиях. Продукция маркируется с использованием недостоверных сведений, а также ее употребление может привести потребителя к пищевому отравлению.
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