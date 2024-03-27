Товары предприятия ООО "Молочный ручей" могут быть потенциально опасными для потребителя

Подмосковный Роспотребнадзор выявил предприятие-фантом ООО "Молочный ручей"

0:39 Your browser does not support the audio element. Общество

Предприятие ООО "Молочный ручей", которое производит молочную продукцию, в декларациях о соответствии ЕАЭС признана недействительной. Подмосковный Роспотребнадзор назвал предприятие фантомным.

Фото: Сайт мэра Москвы, Евгений Самарин is licensed under public domain

Это значит, что продукция ООО "Молочный ручей" может оказаться потенциально опасной для потребителя.

По информации РИА Новости, в ведомстве также предупредили о том, что товары с маркировкой производителя ООО "Молочный ручей" производят неустановленные лица, в неизвестных условиях. Продукция маркируется с использованием недостоверных сведений, а также ее употребление может привести потребителя к пищевому отравлению.