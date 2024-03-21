Требует 2,5 млн рублей за распространение курса: врач-блогер из Израиля угрожает студентке из Екатеринбурга

Врач-блогер из Израиля требует компенсацию в размере 2,5 миллиона рублей от студентки из Екатеринбурга за распространение его авторского курса среди одногруппников.
Педиатр Елизавета, активно делящаяся медицинскими знаниями в социальных сетях, продает методички для будущих терапевтов по цене 59 тысяч рублей. Одна из ее студенток, Аделина, приобрела курс, собрав деньги с одногруппников, сообщает tagilcity.ru.
После того как пособие было распределено в общий чат, Елизавета потребовала от Аделины компенсацию в размере ста тысяч рублей, угрожая судебным разбирательством. Впоследствии сумма требований возросла до 2,5 миллиона рублей.
В ответ на это студенты начали собирать средства на адвоката.
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