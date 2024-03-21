Требует 2,5 млн рублей за распространение курса: врач-блогер из Израиля угрожает студентке из Екатеринбурга

Врач-блогер из Израиля потребовала 2,5 млн рублей от студентки из Екатеринбурга за распространение онлайн-курса

0:49 Your browser does not support the audio element. Общество

Врач-блогер из Израиля требует компенсацию в размере 2,5 миллиона рублей от студентки из Екатеринбурга за распространение его авторского курса среди одногруппников.

Фото: commons.wikimedia.org by Petar Milošević is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Педиатр Елизавета, активно делящаяся медицинскими знаниями в социальных сетях, продает методички для будущих терапевтов по цене 59 тысяч рублей. Одна из ее студенток, Аделина, приобрела курс, собрав деньги с одногруппников, сообщает tagilcity.ru.

После того как пособие было распределено в общий чат, Елизавета потребовала от Аделины компенсацию в размере ста тысяч рублей, угрожая судебным разбирательством. Впоследствии сумма требований возросла до 2,5 миллиона рублей.

В ответ на это студенты начали собирать средства на адвоката.