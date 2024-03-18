Стало известно, сколько россиян получили отказ в выдаче кредита в 2024 году

В выдаче кредитов в 2024 году было отказано 66 процентам россиян

1:11 Your browser does not support the audio element. Общество Семья Кошелек

По результатам опроса, проведенного онлайн-сервисом альтернативного кредитования Moneyman, 66% российских респондентов в 2024 году столкнулись с отказом в получении кредита.

Фото: web.archive.org by Дмитрий Скляренко is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

При этом только 10% из них знали причину этого отказа, в то время как остальные остались в неведении в этом отношении, пишет Газета.Ru.

Среди тех, кто получил отказ, 38% отметили, что после рассмотрения их заявки кредиторы сокращали запрашиваемую сумму, тогда как у 47% не было подобного опыта.

"Причин для отказа в кредите может быть много — высокая долговая нагрузка сверх допустимых лимитов, некачественная платежная дисциплина в прошлом, низкая скоринговая оценка заемщика по итогам анализа множества факторов, собственные ограничения внутри банка или МФО", — объяснил генеральный директор Moneyman Александр Пустовит.

Он также отметил, что кредиторы обычно не раскрывают причины отказа для защиты от мошеннической деятельности. Опрос проводился среди 1500 российских граждан в возрасте от 18 до 65 лет в период с 1 по 12 марта.