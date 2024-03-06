Раскрыты масштабы падения ипотеки в России, названы его причины

ТАСС: в феврале ипотека в России сократилась на четверть

1:08 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

В феврале 2024 года общий объём ипотечного кредитования в России составил 322,5 миллиарда рублей, передаёт в среду ТАСС со ссылкой на данные мониторинга агентства Frank RG.

Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы is licensed under public domain

"Показатели февраля 2024 года на 16,88% выше января и на 24,03% ниже февраля 2023 года", — уточняется в сообщении.

Количество выданных кредитов немного подросло по сравнению с январём, но годовая динамика отрицательная, что связано, по мнению аналитиков, с ужесточением условий льготной ипотеки и подорожанием рыночной.

Снижается, как ни странно, и средний размер выдаваемого кредита — весь прошлый год он показывал устойчивый тренд к росту.

Сокращение по сравнению с 2023-м неудивительно, ведь он был "годом ипотеки", как назвали его "Банки.ру".

Условия получения льготной ипотеки обновились с 23 декабря — повысился до 30% первый взнос, а максимальный размер кредита ограничила 6 миллионами рублей.