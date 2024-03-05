Как за последний год изменились параметры ипотеки в России — срок погашения растянулся

С прошлой зимы средний срок ипотеки вырос на два года до 27 лет, пишет в понедельник "Лента.ру" со ссылкой на исследование платформы автоматизации агентских продаж TYMY.
Аналитики сервиса изучили рынок ипотечного кредитования и выяснили:
"Чтобы уменьшить платеж, россияне растягивают срок погашения ипотеки, либо надеются на рефинансирование кредита", — объясняют авторы исследования.
Несмотря на подорожание ипотеки, ужесточение требований к заёмщикам, рост цен на недвижимость, активность в сегменте не снижается, заключили они.
Огурцы являются популярным овощем, который довольно легко выращивать в своем саду или на даче. Один из самых важных моментов при посадке огурцов - правильно подготовить лунку, где будет располагаться растение. Лунка – это место, где размещается семечко или рассада огурца. В данной статье мы рассмотрим, что можно положить в лунку при посадке огурцов для лучшего и успешного роста растений.