Как за последний год изменились параметры ипотеки в России — срок погашения растянулся

За год средний срок ипотеки вырос до 27 лет

0:48 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

С прошлой зимы средний срок ипотеки вырос на два года до 27 лет, пишет в понедельник "Лента.ру" со ссылкой на исследование платформы автоматизации агентских продаж TYMY.

Фото: mos.ru is licensed under Public domain

Аналитики сервиса изучили рынок ипотечного кредитования и выяснили:

средний срок погашения — 27 лет (в 2023-м — 25);

средняя сумма кредита — 7,4 миллиона рублей (5,8 млн — рост на 27%).

"Чтобы уменьшить платеж, россияне растягивают срок погашения ипотеки, либо надеются на рефинансирование кредита", — объясняют авторы исследования.

Несмотря на подорожание ипотеки, ужесточение требований к заёмщикам, рост цен на недвижимость, активность в сегменте не снижается, заключили они.