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Ирина Гусакова
Кому будет трудно получить ипотеку в 2024 году. Специалист по кредитам рассказал, кому не стоит даже пытаться

Эксперт рассказал о трудностях в получении кредита на недвижимость в 2024 году

2:57
Недвижимость » Аналитика

В 2024 году российский рынок ипотечных кредитов будет подвержен различным факторам, влияющим на доступность и условия получения ипотеки.

Эксперт рассказал о трудностях в получении кредита на недвижимость в 2024 году
Фото: flickr. com by alanharder. ca is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Кто может столкнуться с трудностями в получении кредита на недвижимость, рассказал Pravda.Ru директор по связям с общественностью компании "ONLY BANK” Максим Ильгов.

Кому будет трудно получить ипотеку в 2024 году

  • Заёмщики с низким кредитным рейтингом. Кредитный рейтинг остаётся одним из наиболее важных факторов при рассмотрении заявки на ипотечный кредит. Заёмщики с низким рейтингом (например, менее 650 баллов) могут столкнуться с более высокими процентными ставками и жёсткими требованиями к кредитной истории.
  • Сниженный доход или нестабильная занятость. Банки будут внимательно анализировать доходы заёмщиков. Люди с низким уровнем дохода или нестабильной занятостью могут испытать сложности при получении ипотеки.
  • Недостаточный первоначальный взнос. Чем меньше первоначальный взнос, тем больше рисков для банков. Заёмщики, предоставляющие менее 20% стоимости жилья в качестве первоначального взноса, могут столкнуться с более высокими процентными ставками.
  • Региональные особенности. В регионах с высокими ценами на недвижимость, таких как Москва и Санкт-Петербург, заёмщики могут испытать трудности из-за необходимости более крупных кредитов и высоких первоначальных взносов.
  • Уровень ставок по ипотеке. Уровень процентных ставок, установленный Центральным банком, будет иметь важное значение. Например, при ставке 7,5% на кредит в размере трёх миллионов рублей на 20 лет ежемесячные выплаты составят около 25 тысяч рублей, что может быть недоступно для заёмщиков с ограниченными доходами.
  • Кредитные программы и государственная поддержка. Государственные программы, такие как субсидии и льготы на первоначальный взнос, могут смягчить условия для определённых категорий заёмщиков, но не всегда они доступны для всех.
  • Общая экономическая ситуация. Общая экономическая стабильность и инфляция могут влиять на покупательную способность и возможность выплаты ипотечных кредитов.

Пример

Допустим, семья с совокупным доходом в 100 тысяч рублей в месяц, желающая приобрести жильё стоимостью четыре миллиона рублей, может столкнуться с трудностями, если она не может предоставить первоначальный взнос в размере 20%, а также если ограниченная кредитная история.

Таким образом, в 2024 году получение ипотеки в России может быть вызовом для заёмщиков с низким кредитным рейтингом, ограниченными доходами и недостаточным первоначальным взносом, особенно в регионах с высокими ценами на недвижимость.

Государственная поддержка и субсидии могут смягчить некоторые из этих трудностей, но важно оценивать свои финансовые возможности.

Стоит ли брать ипотеку в 2024 году?
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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