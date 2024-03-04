Что будет с недвижимостью после отмены льготной ипотеки: эксперты оценили прогноз Мутко

Ипотечный брокер Ракута допустил скидки на вторичную недвижимость до 30%

1:41 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

С отменой льготной ипотеки на новостройки с 1 июля цены на вторичном рынке или стабилизируются, или начнут снижаться, предсказал генеральный директор финансового института развития в жилищной сфере АО "ДОМ.РФ" Виталий Мутко.

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"В основном переток пойдет на первичный рынок. Здесь до 1 июля будут действовать все меры поддержки, включая льготную программу", — пояснил он.

Из-за высокой ключевой ставки ЦБ обычная ипотека стала слишком дорогой, прокомментировал ипотечный брокер Дмитрий Ракута.

"Процесс перетока покупателей со вторичного рынка на первичный уже начался, а вместе с ним меняется и соотношение цен", — заявил он aif.ru.

Продавцы осознают сложившуюся ситуацию и готовы дать скидку в отдельных случаях до 30%. Стоимость новостроек будет расти на уровне инфляции, добавил эксперт.

Несмотря на заметное снижение спроса — возможно, до 30-40% к прошлому году — член совета директоров компании Simple Estate Артем Цогоев не ожидает значительного падения цен.

"Покупателю придётся приложить усилия, чтобы поискать самые выгодные предложения", — предупредил он.

Цены на вторичном рынке могут даже вырасти, не согласен с коллегами директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец.

"Понятно, что ипотеку по рыночным ставкам практически никто брать не будет, но это не значит, что вторичный рынок мёртв", — объяснил он.

Застройщикам специалист и вовсе предрёк обвал во втором полугодии. "Кормушка для застройщиков закрывается, и это хорошо", — заключил он.