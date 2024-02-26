Мутко предсказал, что будет с ценами на жильё в 2024 году: как минимум стабилизируются

В 2024 году цены на новостройки должны стабилизироваться, а на вторичном рынке — даже снизиться. Такой прогноз дал глава "Дом.РФ" Виталий Мутко в эфире "Россия 24".
По его мнению, решающую роль сыграет прекращение льготной ипотеки.
"Я думаю, что в этой ситуации спрос будет несколько сокращаться и цены на жильё на вторичном рынке как минимум могут пойти вниз, на первичном цены стабилизируются, и рост будет ограниченным", — предрёк Мутко.
Надо учитывать и текущую экономическую ситуацию, которая, безусловно, отразится на ипотечном сегменте.
"Следующий год будет в целом непростой, — признал он. — До 1,5 миллионов кредитов — это нормальная экономическая модель".
В 2023 году россияне взяли два миллиона ипотечных кредитов на рекордную сумму 7,8 триллиона рублей, подсчитал Центробанк.
Исследование, проведенное командой ученых из Нью-Йоркского университета, представляет новый подход к пониманию происхождения Большого сфинкса Гизы.