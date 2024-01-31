ЦБ РФ: российские банки в 2023 году выдали ипотеки почти на 8 триллионов рублей

Банки РФ в 2023 году выдали ипотеки почти на 8 триллионов рублей

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В прошлом году российские выдали ипотеки почти на восемь триллионов рублей. Как следует из расчёта РИА Новости по данным Центрального Банка РФ, по итогам 2023 года российские банки нарастили выдачи ипотеки в 1,6 раза — до рекордных 7,8 триллиона рублей.

Фото: infinica.ru

"В декабре выдано 785 миллиардов рублей ипотечных кредитов (умеренные +8%) против 726 миллиардов рублей в ноябре", — указано в регуляторе.

Таким образом, за год банки выдали ипотеки на рекордные 7,8 триллиона рублей, тогда как за аналогичный период прошлого года выдачи составили 4,8 триллиона рублей.

До этого самый рекордный объём по выдаче ипотеки наблюдался в 2021 году. Тогда он составил 5,7 триллиона рублей.