Страшный список: они боялись Крымского моста, но погибли от ракет врага дома

Телеграм-канал "Недума" со ссылкой на материалы TimesRu и чаты Крымского моста опубликовал подборку "о человеческой страхе и гримасах судьбы".
Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Кремля
Отвечая на незаданный вопрос "опасно ли ехать в Крым, проезжая по Крымскому мосту", авторы процитировали три трагические новости. Ответ простой — нет, не опасно. Не опаснее, чем по дорогам в других регионах в нынешней ситуации.
Многодетная мать-одиночка "полтора месяца мониторила чаты моста и уточняла до секунд, как проводятся досмотры у моста". Однако женщина так и не увидела море, погибнув в страшном лобовом ДТП с фурой (вместе с детьми) у дачи своей матери.
Дальнобойщик из Белгорода планировал ездить по новым территориям РФ с грузами и спрашивал в чатах, "не прилетит ли ракета в лобовое". Увы, но ракета РСЗО "Вампир" взорвалась перед его капотом на родной Белгородчине.
В том же регионе погиб в "Судзуки" другой местный житель — спрашивавший "не опасно ли ехать по Крымскому мосту" — от вражеской ракеты на дороге домой.
Также авторы вспомнили неоднозначные факты — например, что известный пассажир пропавшего малайзийского Boeing-777 часто писал о недоверии к российскому авиапрому. А ещё — что "параноидально боявшийся грязи и бактерий житель Дубаи был сбит мусоровозом и умер в мусорном баке у дома".
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