В Курске родителям больше не нужно платить за детский сад, если дети пропускают его из-за угрозы ракетной опасности

В Курске родители освобождаются от оплаты детского сада в случае пропуска при ракетной опасности

0:43 Your browser does not support the audio element. Общество

Администрация города Курска приняла решение освободить родителей от оплаты за пропущенные дни в детском саду из-за объявления воздушной тревоги или угрозы ракетной атаки. Постановление об этом опубликовано на сайте городской администрации.

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"Родительская плата не взимается с родителей (законных представителей) за день (дни) непосещения ребенком учреждения в случае объявления режимов: "Воздушная тревога", "Ракетная опасность", — сообщается в документе.

Кроме того, было отмечено, что родителям больше не нужно оплачивать присмотр, а также и уход за детьми в муниципальных дошкольных учреждениях и общеобразовательных школах города Курска, в которых происходит реализация дошкольной образовательной программы.