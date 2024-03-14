В Курске родителям больше не нужно платить за детский сад, если дети пропускают его из-за угрозы ракетной опасности

Администрация города Курска приняла решение освободить родителей от оплаты за пропущенные дни в детском саду из-за объявления воздушной тревоги или угрозы ракетной атаки. Постановление об этом опубликовано на сайте городской администрации.
"Родительская плата не взимается с родителей (законных представителей) за день (дни) непосещения ребенком учреждения в случае объявления режимов: "Воздушная тревога", "Ракетная опасность", — сообщается в документе.
Кроме того, было отмечено, что родителям больше не нужно оплачивать присмотр, а также и уход за детьми в муниципальных дошкольных учреждениях и общеобразовательных школах города Курска, в которых происходит реализация дошкольной образовательной программы.
У родительницы и дочери большая разница в возрасте.