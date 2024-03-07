Владимир Жириновский в 2004 году предсказал ядерный конфликт между Израилем и Палестиной

Жириновский в 2004 году предсказал два ядерных конфликта и гибель 200 млн человек

1:30 Your browser does not support the audio element. Общество

Покойный Владимир Жириновский в 2004 году предсказывал ядерную войну между Израилем и Палестиной. Прогнозы основателя ЛДПР актуализировались на фоне обострения израильско-палестинского конфликта.

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"Две ядерные войны, между Палестиной и Израилем и Пакистаном и Индией. Это заставит нас наконец договориться. Христианская цивилизация должна объединиться", — сказал Жириновский.

Лидер ЛДПР говорил, что в результате этого погибнут 200 млн человек, а 1 млрд беженцев из Азии хлынет в другие страны.

Многие прогнозы покойного политика сбываются. Так, основатель ЛДПР предсказывал конфликт на Ближнем Востоке к 2024 году. 7 октября палестинская радикальная организация ХАМАС начала военную операцию против Израиля. В ответ Тель-Авив ввел войска на территорию сектора Газа.

Израилю в результате этой войны Жириновский пророчил исчезновение.

Владимир Вольфович делал прогнозы и относительно специальной военной операции на Украине. Политик говорил, что в состав России вернутся Херсон, Николаев, Запорожье, Луганск, Днепропетровск, Харьков и Одесса. В этих областях, отмечал Жириновский, живет русское население, которое никогда не имело отношения к Украине.

Ранее Израиль объявил о начале военной операции по захвату южного побережья Газы.