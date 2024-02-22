В России утвердили новые требования к лицензированию автошкол. Они начнут действовать с 1 апреля

Российские автошколы смогут получить или продлить лицензию только при наличии заключения ГИБДД о соответствии образовательной базы программам подготовки водителей.
Постановление Правительства РФ подготовлено в рамках новых норм федерального закона "О безопасности дорожного движения", принятых в 2023 году. Изменения начнут действовать с 1 апреля 2024 года.
Мера призвана повысить качество подготовки будущих водителей и безопасность дорожного движения.
Ранее Минтранс объявил о создании единой базы личных данных пассажиров - ее начнут формировать с 1 сентября этого года.
SpaceX досрочно отправит в утиль около 100 спутников Starlink.