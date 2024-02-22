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Минтранс обяжет перевозчиков передавать в единую базу конфиденциальные данные пассажиров

Минтранс создаст единую базу с личными данными пассажиров

2:12
Общество

В Министерстве транспорта РФ подготовлен проект приказа о новом порядке формирования автоматизированных баз персональных данных о пассажирах, который вступит в силу с 1 сентября этого года, сообщает RTVI со ссылкой на соответствующий проект приказа в ведомстве. Теперь, помимо паспортных данных и билета, российских перевозчиков обяжут передавать в единую базу данные о банковских картах, IP-адресах, телефонах, адресах электронной почты и паролях учетных записей.

Минтранс создаст единую базу с личными данными пассажиров
Фото: unsplash.com by Clem Onojeghuo is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Предполагается, что данные будут передавать перевозчики на воздушном, водном и железнодорожном транспорте, а также автотранспорте при междугородном и международном сообщении. Сведения будут поступать в Единую государственную информационную систему обеспечения транспортной безопасности (ЕГИС ОТБ), оператором которой является ФГУП Минтранса "Защитаинфотранс". Доступ к этой базе имеют Росавиация, Ространснадзор, МВД и ФСБ.

Представители Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) считают, что подобные данные относятся к конфиденциальной информации и не могут передаваться без дополнительного согласия пассажира, не говоря уже об ответственности самих перевозчиков. Кроме того, в АЭВТ отмечают, что передача запрашиваемых Минтрансом данных не соответствует международным стандартам и является труднореализуемой задачей.

В ОАО РЖД и крупнейших авиакомпаниях пока воздержались от официальных комментариев.

Напомним, что по данным Роскомнадзора, только за 2023 год в России утекло более 300 миллионов записей с персональными данными граждан. На чёрном рынке круговорот баз с конфиденциальными данными 80 % населения страны оценивается примерно в 20 тысяч.

Сейчас на рассмотрении в парламенте РФ находятся две инициативы, в которых прописаны штрафы за утечки персональных данных: для российских компаний — от 3 до 15 миллионов рублей, а для должностных лиц — до 2 миллионов рублей. Для повторных нарушений предлагается ввести оборотные штрафы в размере до 3 % годовой выручки компании.

Автор Дмитрий Меретин
Дмитрий Меретин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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