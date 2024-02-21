В Висбадене во время показа фильма о нацистской Германии студенты похлопали после фразы об убийстве 6 млн евреев

В Висбадене студенты во время показа фильма о нацистской Германии встретили аплодисментами фразу о Холокосте. Об этом сообщил немецкий Spiegel.
Инцидент произошел 30 января на висбаденской киностудии, где 60 студентам из профессионально-технического училища демонстрировали картину "Ванзейская конференция". Когда во время титров на экране появилась надпись о том, что во время Холокоста были убиты 6 млн евреев, несколько студентов захлопали.
"Любым формам бесчеловечных высказываний нет места в наших школах и среди учащихся", — прокомментировал инцидент министр культуры Висбадена Гессен Армин Шварц.
Директор училища выразил сожаление из-за произошедшего и пообещал, что провинившиеся студенты посетят еврейскую общину Висбадена с извинениями.
Прокуратура Висбадена проводит расследование по поводу инцидента. Если вина студентов будет доказана, им придется столкнуться с юридическими последствиями, пишет Spiegel.
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