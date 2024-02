От смерти Навального* России больше вреда, чем от всей его нескучной жизни

После убийства Анны Политковской, президент РФ Владимир Путин сказал, что её смерть навредила стране больше, чем её жизнь.

