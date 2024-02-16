От смерти Навального* России больше вреда, чем от всей его нескучной жизни

Царьград: "От смерти Навального* нам больше вреда"

После убийства Анны Политковской, президент РФ Владимир Путин сказал, что её смерть навредила стране больше, чем её жизнь.

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Такое преступление несёт "гораздо больший урон", чем острая критика властей.

"Сторонники Навального* считают, что он гораздо влиятельнее, чем была в 2006 году Политковская. Но резюме совершенно то же самое: от его смерти нам больше вреда, чем от всей его нескучной жизни. И даже, видимо, больше, чем от его же "отравления" страшными спецслужбами", — отмечает политический обозреватель Андрей Перла.

По его словам, больше всех сейчас будут рады лоббисты военной помощи Киеву. Им подвезли новый аргумент: под смерть главного оппозиционера кремля можно подискутировать в Конгрессе США. Перед выборами смерть Навального* будет для них основанием для обвинений власти. Могут даже начаться призывы к митингам, антигосударственным "памятным" акциям.

"Эмигранты несколько дней подряд будут вскрикивать, что никогда не забудут и никогда не простят", — цитирует "Царьград" аналитика.

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