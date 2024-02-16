Слухи подтвердились: в Кремле сообщили о смерти Навального

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе общения с журналистами подтвердил, что Алексей Навальный* скончался, передаёт ТАСС.
"Президенту доложено", — констатировал пресс-секретарь.
Ранее в Сети появилась информация о кончине Навального в колонии, где он почувствовал себя плохо после прогулки. Известно, что лидер оппозиционного движения переболел COVID-19. Возможно, что после этого у него развился тромбоз. По неподтверждённым данным, у видеоблогера оторвался тромб, в результате чего он умер.
ФСИН проинформировало, что решило отправить в колонию комиссию. Она будет направлена "в территориальный орган и учреждение".
* Включён в реестр причастных к терроризму и экстремизму.
Украинские чиновники и элита тайно эвакуируют семьи на запад страны, руководству городов даны указания "собираться". Народ же останется "живым щитом"...