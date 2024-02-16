Слухи подтвердились: в Кремле сообщили о смерти Навального

Пресс-секретарь президента РФ Песков: Путину доложили о смерти Навального

0:12 Your browser does not support the audio element. Политика

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе общения с журналистами подтвердил, что Алексей Навальный* скончался, передаёт ТАСС.

Фото: flickr.com/ by Mitya Aleshkovskiy is licensed under Attribution-Share Alike 2.0 Generic

"Президенту доложено", — констатировал пресс-секретарь.

Ранее в Сети появилась информация о кончине Навального в колонии, где он почувствовал себя плохо после прогулки. Известно, что лидер оппозиционного движения переболел COVID-19. Возможно, что после этого у него развился тромбоз. По неподтверждённым данным, у видеоблогера оторвался тромб, в результате чего он умер.

ФСИН проинформировало, что решило отправить в колонию комиссию. Она будет направлена "в территориальный орган и учреждение".

* Включён в реестр причастных к терроризму и экстремизму.