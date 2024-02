Володин: в Госдуму внесен законопроект о запрете рекламы у иноагентов

В Госдуму внесен законопроект, запрещающий российским гражданам и компаниям размещать рекламу на сайтах "иноагентов", в их аккаунтах и соцсетях, а также на других интернет-площадках, заявил сегодня председатель палаты парламента Вячеслав Володин. Помимо того, будет запрещено рекламировать соцсети и сайты иноагентов, сообщается на сайте Госдумы РФ.

Фото: kremlin.ru by Администрация Президента России is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International