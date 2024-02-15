Володин: в Госдуму внесен законопроект о запрете рекламы у иноагентов

Госдума запретит рекламу у иноагентов

В Госдуму внесен законопроект, запрещающий российским гражданам и компаниям размещать рекламу на сайтах "иноагентов", в их аккаунтах и соцсетях, а также на других интернет-площадках, заявил сегодня председатель палаты парламента Вячеслав Володин. Помимо того, будет запрещено рекламировать соцсети и сайты иноагентов, сообщается на сайте Госдумы РФ.

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Авторами законопроекта, помимо Володина, выступили лидеры думских фракций, а также председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, глава комитета по безопасности Василий Пискарев и министр цифрового развития Максут Шадаев. По мнению экспертов, с учетом состава авторов этот законопроект имеет высокие шансы легко пройти первое чтение.

По словам Володина, в Думу поступают многочисленные обращения с вопросами, почему на ресурсах иноагентов до сих пор размещена реклама отечественных компаний. По данным Минюста, в 2023 году более 200 российских физических и юридических лиц разместили рекламу своих товаров и услуг на подобных каналах. По предварительным подсчетам, общий объем такой рекламы достиг 133 млн. рублей.

Напомним, что с 1 декабря 2022 года в России вступил в силу закон "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием". Согласно ему, иноагентом может быть признан человек, получающий поддержку из-за рубежа или находящийся под иностранным влиянием и занимающийся политической деятельностью.