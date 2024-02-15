Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Гид по кокосу: чем полезен для кожи, волос и настроения
Глава Euroclear раскритиковала идею конфискации российских активов
Как правильно выбрать рыбу?
Колокольчик портеншлага отлично подойдёт для украшения клумбы
Племянник Майкла Джексона исполнит роль певца в фильме
Юрист предупредила о риске отказа в выдаче выписки из реестра БТИ
Президент ИИХФ ответил молодёжной сборной России и призвал россиян "соблюдать правила"
Эксперт Дандыкин: Украине поставлена задача умереть в обороне
Лера Кудрявцева считает, что о блогерах и иноагентах будут ходить легенды через 10 лет
Володин: в Госдуму внесен законопроект о запрете рекламы у иноагентов

Госдума запретит рекламу у иноагентов

Общество

В Госдуму внесен законопроект, запрещающий российским гражданам и компаниям размещать рекламу на сайтах "иноагентов", в их аккаунтах и соцсетях, а также на других интернет-площадках, заявил сегодня председатель палаты парламента Вячеслав Володин. Помимо того, будет запрещено рекламировать соцсети и сайты иноагентов, сообщается на сайте Госдумы РФ.

Госдума запретит рекламу у иноагентов
Фото: kremlin.ru by Администрация Президента России is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Авторами законопроекта, помимо Володина, выступили лидеры думских фракций, а также председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, глава комитета по безопасности Василий Пискарев и министр цифрового развития Максут Шадаев. По мнению экспертов, с учетом состава авторов этот законопроект имеет высокие шансы легко пройти первое чтение.

По словам Володина, в Думу поступают многочисленные обращения с вопросами, почему на ресурсах иноагентов до сих пор размещена реклама отечественных компаний. По данным Минюста, в 2023 году более 200 российских физических и юридических лиц разместили рекламу своих товаров и услуг на подобных каналах. По предварительным подсчетам, общий объем такой рекламы достиг 133 млн. рублей.

Напомним, что с 1 декабря 2022 года в России вступил в силу закон "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием". Согласно ему, иноагентом может быть признан человек, получающий поддержку из-за рубежа или находящийся под иностранным влиянием и занимающийся политической деятельностью.

Автор Дмитрий Меретин
Дмитрий Меретин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Тайны под льдом: обнаружение древнего поселения в Антарктиде вызывает волнение научного мира

Исследователь огласил захватывающую находку: обнаружение древнего города в Антарктиде.

Археолог обнаружил в Антарктиде оттаивающий древний город
Сорт огурцов "F1 любимый внучок" идеален для консервации
Идеальные огурцы для засолки: этот сорт компактный, вкусный и хрустящий
Рассказываем, как ухаживать за крыжовником, чтобы радовал долгие годы
Грязь на авто как защита: 5 причин, почему не стоит спешить с поездкой на мойку
Руководство 3-й штурмовой бригады ВСУ сравнило Авдеевку с Бахмутом Любовь Степушова Российская армия получила новые усиленные танки Т-80БВМ Дмитрий Плотников Пить — ребёнку вредить. Немного об истории запретов на алкоголь Сергей Лебедев
Перцы по вырастут весом по 200 граммов каждый: этот сорт идеален для теплицы и открытого грунта
Пять декоративных растений, которые сделают участок оригинальным
Одно из самых ценных и полезных растений, которое радует орехами
Одно из самых ценных и полезных растений, которое радует орехами
Последние материалы
Гид по кокосу: чем полезен для кожи, волос и настроения
Глава Euroclear раскритиковала идею конфискации российских активов
Как правильно выбрать рыбу?
Эксперт Курбатова рассказала о пользе кокосового сахара и нюансах его выбора
Колокольчик портеншлага отлично подойдёт для украшения клумбы
Племянник Майкла Джексона исполнит роль певца в фильме
Госдума запретит рекламу у иноагентов
Military Watch раскрыл причину отказа Украины от самолёта F-18
Юрист предупредила о риске отказа в выдаче выписки из реестра БТИ
Президент ИИХФ ответил молодёжной сборной России и призвал россиян "соблюдать правила"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников