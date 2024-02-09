Собчак нашла недостатки в интервью Карлсона с Путиным

Ксения Собчак объяснила, каких тем ей не хватило в интервью американского журналистка Такера Карлсона с президентом России Владимиром Путиным.
Собчак призналась, что хотела бы услышать в интервью с Путиным вопросы об идеологии России.
"Жаль, что не было вопроса про идеологию современной России. В чём она? Можно ли на советизации построить современное общество?" — написала журналиска в своём Инстаграм*.
Она считает, что либеральные ценности больше привлекают молодых людей, чем консервативные.
"Как с этим быть?" — задалась вопросом Собчак.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
Семена сладкого перца взойдут очень быстро, если провести эту хитрую процедуру.