Собчак нашла недостатки в интервью Карлсона с Путиным

Ксения Собчак высказалась об интервью Карлсона с Путиным

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Ксения Собчак объяснила, каких тем ей не хватило в интервью американского журналистка Такера Карлсона с президентом России Владимиром Путиным.

Фото: static.kremlin.ru by Официальный сайт Президента РФ is licensed under public domain

Собчак призналась, что хотела бы услышать в интервью с Путиным вопросы об идеологии России.

"Жаль, что не было вопроса про идеологию современной России. В чём она? Можно ли на советизации построить современное общество?" — написала журналиска в своём Инстаграм*.

Она считает, что либеральные ценности больше привлекают молодых людей, чем консервативные.

"Как с этим быть?" — задалась вопросом Собчак.

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