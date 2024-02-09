За одного битого двух небитых дают. Путин уверен в воссоединении русских земель

В интервью Карлсону Путин обрисовал Западу свой план будущего Украины

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Владимир Путин уверенно ведёт ВС РФ к успешному завершению СВО на Украине. Мяч на стороне Запада — от Вашингтона зависит, насколько РФ прирастёт новыми субъектами.

Фото: скрин с Kremlin.ru by kremlin.ru

Карлсон приехал с предложением договариваться

Президент РФ Владимир Путин дал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, основателю видеоплатформы Tucker Carlson Network.

Интервью было рассчитано на западную аудиторию, причём на молодое поколение, поэтому Путин сделал длинный экскурс в историю российской государственности и месту в ней Украины.

Карлсон приехал "наводить мосты" от имени западных консерваторов с Путиным. Значительная часть западной элиты досыта наелась либеральными "ценностями" и считает Путина борцом с Сатаной. Президент РФ показал, что готов к диалогу, но с предупреждением нынешним переговорщикам, что больше он не даст себя обмануть.

Третья часть интервью — это то, что Путин предлагает и на каких условиях.

На Украине живут русские, идёт гражданская война

Для того, чтобы были поняты истоки конфликта, Путин сделал экскурс в историю "централизованного Российского государства". Президент повторил известную истину о том, что "большевики придумали Украину, подарив ей исконно русские территории". По мнению Путина, это левобережье Днепра и Киев. Это важный момент, именно эти территории, безусловно, будут возвращены РФ по итогам СВО.

Вторая истина говорит о том, что "первоначально слово "украинец" означало, что человек живёт на окраине государства, "у края", или занимается пограничной службой. Это не означало какой-то особой этнической группы", сказал президент. Путин рассказал о том, как окружённые солдаты ВСУ на предложение сдаться ответили, что "русские не сдаются", и погибли все. Он охарактеризовал конфликт как гражданскую войну.

То есть РФ воссоединяется со своим народом, который ментально переформатирован нацистами.

Запад должен "достойно признать" статус-кво на Украине

Далее Путин подвёл разговор к тому, что в нынешней ситуации мяч на стороне НАТО, так как на Западе лежит ответственность за гибель украинцев и россиян по причине поддержки "государственного переворота" в Киеве и отказа от Минских и Стамбульских договорённостей.

Пусть там теперь думают, как "достойно признать" территориальные приобретения России, сказал президент, но дал понять, что РФ исчерпала лимит доверия и переговоры будут на условиях РФ.

"Мы доводим до руководства США: если вы действительно хотите прекратить боевые действия, вам нужно прекратить поставки вооружения и всё закончится в течение нескольких недель, вот и всё. И тогда можно договариваться о каких-то условиях, но перед этим — прекратите", — сказал Путин.

Не потому ли в конгрессе завален законопроект помощи Украине?

"За одного битого двух небитых дают"

Из неприятных впечатлений — российское руководство много раз сдавалась на милость Запада, рассчитывая на сотрудничество, и всякий раз его обманывали.

1. Кремль сдал СССР для того, чтобы угодить Западу.

"Ведь этот развал Советского Союза был инициирован, по сути, руководством России. Россия добровольно и инициативно пошла даже на развал Советского Союза и исходила из того, что это будет понято так называемым (уже в кавычках) "цивилизованным Западом" как предложение к сотрудничеству и союзничеству", — сказал президент.

2. Путин попросился у экс-президента США Билла Клинтона в НАТО, а у экс-президента Джорджа Буша-младшего в "общую ПРО" — отказали, просил не поддерживать сепаратизм и терроризм на Кавказе — ответили, что это "мы поддерживаем оппозицию".

3. Последняя грань "доверия" перейдена в 2008 году на саммите НАТО в Бухаресте, на котором было заявлено, что "двери для Украины и Грузии тогда в НАТО открыты". Тогда Путин сделал вывод:

"С кем там разговаривать, я просто не понимаю. Мы готовы к разговору. Но с кем? Где гарантии? Никаких".

4. Тем не менее российский лидер снова и снова уступал. В том числе, по просьбе Германии и Франции отвёл войска из-под Киева в 2022 году, чтобы не было "приставленного к виску пистолета".

Отсюда переходим к самому важному — Путин опять готов договариваться. И опять его обманут? И это при том, что, по его словам, "крупнейший за всю историю акт промышленного терроризма" на "Северных потоках" устроили спецслужбы США"?

Представляется, что за "одного битого двух небитых дают". Путин обрисовал желаемое:

признание статус-кво территориальных приобретений РФ,

денацификация и демилитаризация остальной части Украины с гарантиями невступления в НАТО.

Российский президент отметил, что у США и так много внутренних проблем:

на границе,

с миграцией,

с госдолгом.

Поэтому лучшим выходом может стать сделка Запада и России о том, как жить дальше в мире.

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