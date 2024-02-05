В портах Ленобласти ввели режим повышенной готовности из-за угрозы БПЛА

В морских портах Ленобласти ввели режим повышенной готовности из-за угрозы БПЛА

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В портах Ленобласти. Речь идёт о Выборге, Высоцке, Приморске, а также Усть-Лугах. В этих городах ввели режим повышенной готовности. Причина — угроза атак БПЛА. Информация приводится 5 февраля в пресс-службе Администрации морских портов Балтийского моря.

Фото: Минобороны РФ

Возросший уровень возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера от атак БПЛА ВС Украины является причиной.

Кроме того, к работе над предупреждением ЧС привлекли дежурную смену инспекции государственного портового контроля.

Ранее сообщалось о том, что по поручению президента Владимира Путина, "Единая Россия" готовит законопроект об обнулении налога на добавленную стоимость (НДС) для круизных перевозок в Черном море.