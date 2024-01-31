Перевозки станут дешевле: обнуление НДС для круизных кораблей в Чёрном море

Для круизных кораблей в Чёрном море хотят обнулить НДС

0:50 Your browser does not support the audio element. Туризм

По поручению президента Владимира Путина, "Единая Россия" готовит законопроект об обнулении налога на добавленную стоимость (НДС) для круизных перевозок в Черном море.

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Предложение направлено на стимулирование развития туризма и повышение транспортной доступности городов Крыма. Законопроект будет внесен в Госдуму в феврале. Эта мера фискальной поддержки может оптимизировать экономику круизных рейсов без удорожания для пассажиров. Об этом сообщает Известия.

Предусмотрены определенные условия, такие как расположение порта на побережье Черного моря и действие нулевой ставки только на туристические услуги в составе туристического продукта. На данный момент нулевая ставка НДС уже действует для гостиниц и услуг по внутренним пассажирским перевозкам РЖД и авиасообщения в Крыму.