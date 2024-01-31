Перевозки станут дешевле: обнуление НДС для круизных кораблей в Чёрном море

По поручению президента Владимира Путина, "Единая Россия" готовит законопроект об обнулении налога на добавленную стоимость (НДС) для круизных перевозок в Черном море.
Предложение направлено на стимулирование развития туризма и повышение транспортной доступности городов Крыма. Законопроект будет внесен в Госдуму в феврале. Эта мера фискальной поддержки может оптимизировать экономику круизных рейсов без удорожания для пассажиров. Об этом сообщает Известия.
Предусмотрены определенные условия, такие как расположение порта на побережье Черного моря и действие нулевой ставки только на туристические услуги в составе туристического продукта. На данный момент нулевая ставка НДС уже действует для гостиниц и услуг по внутренним пассажирским перевозкам РЖД и авиасообщения в Крыму.
Курицу используют в разнообразных блюдах, варят, жарят, тушат, готовят холодец, котлеты, домашние колбасы, отбивные и многое другое.