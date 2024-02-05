Уроженка Украины Каролина Шиино, ставшая "Мисс Япония — 2024", была вынуждена отказаться от титула из-за слухов о её романе с женатым мужчиной.
По данным агентства Kyodo, ссылающегося на источник в организационном комитете национального конкурса красоты "Мисс Япония — 2024", Шиино отказалась от титула после публикации, в которой её уличили в связи с находящимся в браке мужчиной.
Статья, рассказывающая о романе "Мисс Япония" с женатым любовником, была опубликована в известном своими журналистскими расследовании еженедельнике Sukan Bunsun. После обнародования информации об адюльтере Шиино заявила, что якобы рассталась с неверным возлюбленным, но позже представители СМИ выяснили, что их отношения продолжаются. После этого уроженка Украины сообщила, что растерялась и испугалась публикации в таблоиде и поэтому "не могла сказать правду".
"Я очень сожалею, что предала всех, кто меня поддерживал", — приводит Kyodo слова Шиино.
Ранее "Мисс Япония — 2024" жаловалась на расовые предрассудки, с которыми столкнулась в стране восходящего солнца. Её победа в национальном конкурсе красоты вызвала немало дискуссий о национальной японской идентичности.
Замиокулькас (лат. Zamioculcas zamiifolia) - это растение семейства ароидных, которое произрастает в тропических и субтропических регионах Африки. Оно также известно под названием "долларовое дерево" или "замифолия". Замиокулькас - это красивое и неприхотливое растение, которое становится все более популярным среди цветоводов благодаря своей устойчивости и привлекательному внешнему виду.