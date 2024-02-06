Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Рациональное использование времени: выращивание холодостойких культур перед основным сезоном
Вкачиваем в Украину ещё € 50 млрд, а её беженцы катаются в ЕС на Maybach — евродепутат Вилимски
Пять процедур для лица, тела и волос, которые надо сделать весной
Тепло и забота: как создать безопасное место для отдыха вашей кошки
Что можно использовать в органические подкормки
Эндокринолог Тананакина: норма сахара в день находится в пределах шести чайных ложек
Как выбрать губку для мытья посуды: разбираемся по цветам и степени жесткости
Эффективные методы самостоятельной очистки дымохода печи на даче зимой
Волосы после зимы и шапки: что делать, чтобы они не пушились, не электризовались и сохраняли объем

Депутат Буцкая рассказала о причине запрета отсаживать детей от родителей в самолётах

1:56
Общество

Первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей и председатель правления Совета Матерей России Татьяна Буцкая пояснила, что повышенное внимание к вопросам авиаперевозок с детьми появилось после инцидента, о котором рассказал блогер, обращаясь к широкой аудитории, сообщает "Радио 1".

Депутат Буцкая рассказала о причине запрета отсаживать детей от родителей в самолётах
Фото: creativecommons by Danij84~commonswiki is licensed under CC BY-SA 3.0.

"Все началось с того случая с блогером, когда мать была разделена с грудным ребенком: ребенка "привязали" к отцу, находившемуся в эконом-классе, тогда как мать летела в бизнес-классе. Это создало проблемы в кормлении ребенка, и я обратилась в прокуратуру, требуя разъяснений от авиакомпании. Хотя со стороны "Аэрофлота" было заявлено, что инцидент рассмотрен, и изменения в правилах перевозок проведены, такие ситуации продолжают происходить", — поделилась Татьяна Буцкая.

Она отметила, что дополнительные проверки вместе с прокуратурой и департаментом выявили множество случаев разделения детей и их родителей.

"Из тысяч обращений в год 5% касаются детей, и в некоторых случаях это крайне неправдоподобные сценарии. Например, отказ в перевозке ребенка из-за несоответствия оформления свидетельства о рождении. Проблемы возникают, когда ребенок размещается отдельно от родителей, и поскольку это не регламентировано законом, авиакомпании не обязаны сажать ребенка рядом с родителями", — добавила она.

Буцкая также отметила проблему привязки ребенка к одному из родителей без ясности в этом вопросе.

"Правила привязки при бронировании электронных билетов различаются между авиакомпаниями, что создает путаницу. Это может привести к тому, что ребенок привязан к человеку, не являющемуся его родителем. Мы разрабатываем проект, который включит условия обязательного размещения обоих родителей рядом с ребенком и установит критерии для семей, путешествующих с несколькими детьми, для регулирования их расположения в самолете", — заключила Буцкая.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Популярное
В Китае рассказали о гениальном ходе России с золотом

Нынешняя "золотая лихорадка" во многом обусловлена действиями России, которая ранее относилась к накоплению золота достаточно спокойно, отмечает Baijiahao.

Baijiahao: Россия сделала гениальный ход, успев обменять ценные бумаги США на золото
Почему водители выключают мотор при остановке для проверки ДПС: разъяснение представителя ГИБДД
Хитрые водители начали глушить мотор при проверке документов инспектором ГИБДД
Холостой ход двигателя может привести к ряду неисправностей в автомобиле
Практикую упражнения, но не теряю вес: три причины и четыре полезных упражнения для снижения массы тела
Экспедиционный корпус НАТО на Украину: афера Лондона или отсутствие стратегии Дмитрий Плотников В Грузии предотвращены теракты с целями в РФ. План Украины был масштабным Любовь Степушова Правильно питаясь, вы можете продлить жизнь и закалить желудок Сергей Лебедев
Для стимуляции цветения растений есть самое дешёвое средство
Объявлены малоизвестные факты о "народном" бензине АИ-92
Выбор комнатных растений, которые не требуют большого внимания
Выбор комнатных растений, которые не требуют большого внимания
Последние материалы
Вкачиваем в Украину ещё € 50 млрд, а её беженцы катаются в ЕС на Maybach — евродепутат Вилимски
Пять процедур для лица, тела и волос, которые надо сделать весной
Тепло и забота: как создать безопасное место для отдыха вашей кошки
Что можно использовать в органические подкормки
Эндокринолог Тананакина: норма сахара в день находится в пределах шести чайных ложек
Как выбрать губку для мытья посуды: разбираемся по цветам и степени жесткости
Эффективные методы самостоятельной очистки дымохода печи на даче зимой
Волосы после зимы и шапки: что делать, чтобы они не пушились, не электризовались и сохраняли объем
Бизнесу не нужен протекционизм
Автоэксперт Рузанов назвал семь способов сокращения расхода топлива в зимнее время
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников