Депутат Буцкая рассказала о причине запрета отсаживать детей от родителей в самолётах

1:56 Your browser does not support the audio element. Общество

Первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей и председатель правления Совета Матерей России Татьяна Буцкая пояснила, что повышенное внимание к вопросам авиаперевозок с детьми появилось после инцидента, о котором рассказал блогер, обращаясь к широкой аудитории, сообщает "Радио 1".

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"Все началось с того случая с блогером, когда мать была разделена с грудным ребенком: ребенка "привязали" к отцу, находившемуся в эконом-классе, тогда как мать летела в бизнес-классе. Это создало проблемы в кормлении ребенка, и я обратилась в прокуратуру, требуя разъяснений от авиакомпании. Хотя со стороны "Аэрофлота" было заявлено, что инцидент рассмотрен, и изменения в правилах перевозок проведены, такие ситуации продолжают происходить", — поделилась Татьяна Буцкая.

Она отметила, что дополнительные проверки вместе с прокуратурой и департаментом выявили множество случаев разделения детей и их родителей.

"Из тысяч обращений в год 5% касаются детей, и в некоторых случаях это крайне неправдоподобные сценарии. Например, отказ в перевозке ребенка из-за несоответствия оформления свидетельства о рождении. Проблемы возникают, когда ребенок размещается отдельно от родителей, и поскольку это не регламентировано законом, авиакомпании не обязаны сажать ребенка рядом с родителями", — добавила она.

Буцкая также отметила проблему привязки ребенка к одному из родителей без ясности в этом вопросе.

"Правила привязки при бронировании электронных билетов различаются между авиакомпаниями, что создает путаницу. Это может привести к тому, что ребенок привязан к человеку, не являющемуся его родителем. Мы разрабатываем проект, который включит условия обязательного размещения обоих родителей рядом с ребенком и установит критерии для семей, путешествующих с несколькими детьми, для регулирования их расположения в самолете", — заключила Буцкая.