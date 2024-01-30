Эксперт по безопасности Власов: о чём не стоит писать в социальных сетях

Эксперт по безопасности рассказал, о чём не стоит писать в соцсетях

0:46 Your browser does not support the audio element. Общество Полезные советы

Эксперт по безопасности Александр Власов дал рекомендации о том, какие данные не стоит раскрывать в социальных сетях, чтобы обеспечить личную безопасность.

Фото: Openverse by Rawpixel Ltd is licensed under CC BY 2.0

Как сообщает Москва 24, он подчеркнул, что провокационные фотографии, особенно с вечеринок, могут негативно сказаться на профессиональной репутации, особенно если потенциальный работодатель просматривает соцсети.

Также эксперт предупредил о том, что размещение информации о поездках на отдых или о покупке новой машины может быть использовано злоумышленниками для незаконного проникновения в дом (пока человека там нет) или для мошеннических звонков.

Важно также избегать публикации данных о финансовых организациях, где человек обслуживается, чтобы предотвратить попытки мошенничества.