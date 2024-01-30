Эксперт по безопасности Власов: о чём не стоит писать в социальных сетях

Эксперт по безопасности Александр Власов дал рекомендации о том, какие данные не стоит раскрывать в социальных сетях, чтобы обеспечить личную безопасность.
Как сообщает Москва 24, он подчеркнул, что провокационные фотографии, особенно с вечеринок, могут негативно сказаться на профессиональной репутации, особенно если потенциальный работодатель просматривает соцсети.
Также эксперт предупредил о том, что размещение информации о поездках на отдых или о покупке новой машины может быть использовано злоумышленниками для незаконного проникновения в дом (пока человека там нет) или для мошеннических звонков.
Важно также избегать публикации данных о финансовых организациях, где человек обслуживается, чтобы предотвратить попытки мошенничества.
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