Эксперт по безопасности Власов: о чём не стоит писать в социальных сетях

Эксперт по безопасности Александр Власов дал рекомендации о том, какие данные не стоит раскрывать в социальных сетях, чтобы обеспечить личную безопасность.

Фото: Openverse by Rawpixel Ltd is licensed under CC BY 2.0