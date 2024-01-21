Чтоб на голову не свалилось: когда нужно чистить снег с крыши дачи

Дачники делятся опытом очистки крыши от снега: простые советы и безопасность

1:01 Your browser does not support the audio element. Общество

В Подмосковье толщина снежного покрова на крышах загородных домов достигла полуметра, вызывая опасения у владельцев недвижимости. Дачники рассказывают о своем опыте в решении этой проблемы.

Фото: openverse by carlfbagge is licensed under CC BY 2.0

Профессионалы рекомендуют чистить крышу от снега, если толщина слоя превышает 10 см, чтобы избежать серьезной нагрузки на стропильную систему и стены дома.

Существует специальный норматив по очистке крыши от снега. Дачники предостерегают от возможных опасностей, связанных с лавинным сходом снега и рассказывают, что можно сделать самостоятельно, чтобы обеспечить безопасность и эффективность очистки.

Приспособления, такие как длинная веревка с металлическим уголком, палка с насадкой из скользящей ткани или пластиковой сеткой, помогают эффективно снимать снег. Дачники также делятся советами по безопасной работе на крыше и предостерегают от недостатков некоторых подходов, таких как использование гастарбайтеров или очистка снега лопатой на покатой крыше.