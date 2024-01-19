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Геннадий Онищенко назвал причины помолодевшей гипертонии

2:30
Общество

В наше время артериальная гипертония становится все более распространенной среди молодежи, поражая от 30% до 45% взрослого населения.

Каждый год из-за сердечно-сосудистых заболеваний умирают примерно 17 миллионов человек, и более 9 миллионов случаев (55,3%) осложнений, таких как инфаркт и инсульт, приходится на артериальную гипертонию, согласно Всемирной организации здравоохранения.

Артериальная гипертония представляет собой стойкое повышение артериального давления (АД) до уровня 140/90 и выше. Всего 5-10% случаев относятся к вторичной (симптоматической) гипертензии, возникающей как осложнение других заболеваний, таких как почечные или эндокринные. Оставшиеся 90-95% случаев представляют первичное сосудистое заболевание или гипертоническую болезнь. Использование современных диагностических тестов способствует раннему выявлению артериальной гипертонии, что позволяет начать своевременное лечение и предотвратить осложнения.

Заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко, в беседе с корреспондентом Общественной Службы Новостей подчеркнул, что хотя пандемия коронавируса оказала свое воздействие, она не является единственной причиной увеличения случаев гипертонии.

Он отметил, что из-за пандемии многие столкнулись с хроническим стрессом, ограничениями на физическую активность и передвижения. Он выразил надежду на изменение образа жизни молодежи и подчеркнул необходимость воспитания физической культуры среди молодого поколения.

Онищенко подчеркнул важность физической активности, отметив, что несмотря на полезность интернета, физическая активность гораздо важнее. Он подчеркнул, что по нормативам 70% населения должны заниматься физической культурой к 2030 году.

Эксперт отметил, что вопросы, связанные с физическими нагрузками у детей и их гармонизацией с умственной активностью, требуют системного подхода и воспитания культуры.

В заключении он предостерег от потери гармонии в жизни человека, особенно в условиях операторского труда, где физическая активность сведена к минимуму. Он призвал к глобальным изменениям, подчеркивая, что необходимо предотвращать атрофию конечностей в условиях современного образа жизни, где физическая активность уступает место умственной.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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