Люди без образования и с судимостью преподавали в школах Хакасии

Прокуратура Хакасии выявила серьезные нарушения в школах и медицинских учреждениях

0:59 Your browser does not support the audio element. Общество

Прокуратура Хакасии провела тщательную проверку образовательных учреждений республики, выявив широкий спектр нарушений. В Саяногорске, Алтайском и Бейском районах была пресечена деятельность лиц без соответствующего образования, включая ранее судимых, что вызвало особую озабоченность.

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Помимо этого, прокуратурой было обращено внимание на питание детей, выявив типичные нарушения в виде использования просроченных продуктов, ненадлежащего хранения и нарушения условий хранения ежедневных проб. Благодаря вмешательству прокуратуры удалось устранить нарушения в ряде районов, включая Абакан, Черногорск, Алтайский, Бейский, Боградский и Ширинский. Об этом сообщает newkhakasiya.online.

В отчете также отмечены проблемы в медицинских кабинетах Аскизского, Боградского, Орджоникидзевского, Усть-Абаканского и Ширинского районов, где выявлен дефицит оборудования и лекарств.