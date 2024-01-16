В Telegram появились новые функции

Telegram обновил ряд функций. Теперь в мессенджере стало возможно записывать "одноразовые" голосовые и видеосообщения.
Отмечается, что такие сообщения будут удаляться из переписки сразу после того, как собеседник их просмотрит или прослушает.
Кроме того, рассказывают в историях в Telegram, у пользователей появилась возможность ставить видео- или аудиосообщения на паузу во время записи, а после отправки — возобновлять её.
Отмечается, что обновления также появились в Telegram в конце декабря прошлого года. Мессенджер добавил новые анимации и цветные фоны в звонки, которые могут меняться в зависимости от стадии: например, при вызове, во время разговора и после его окончания.
У каждого опытного огородника на участке присутствует неотъемлемый атрибут — железная бочка с водой. С началом весны и до поздней осени дачники активно пользуются этим резервуаром, наполняя его водой, которая затем используется для полива всех растений в саду и огороде.