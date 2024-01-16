В Telegram появились новые функции

В Telegram стало можно записывать одноразовые голосовые и видеосообщения

0:45 Your browser does not support the audio element. Общество

Telegram обновил ряд функций. Теперь в мессенджере стало возможно записывать "одноразовые" голосовые и видеосообщения.

Фото: Openverse by Iron Man Records is licensed under CC BY-NC-SA 2.0

Отмечается, что такие сообщения будут удаляться из переписки сразу после того, как собеседник их просмотрит или прослушает.

Кроме того, рассказывают в историях в Telegram, у пользователей появилась возможность ставить видео- или аудиосообщения на паузу во время записи, а после отправки — возобновлять её.

Отмечается, что обновления также появились в Telegram в конце декабря прошлого года. Мессенджер добавил новые анимации и цветные фоны в звонки, которые могут меняться в зависимости от стадии: например, при вызове, во время разговора и после его окончания.