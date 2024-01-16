Песков высказался по поводу идеи перенести столицу РФ в Иркутск

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков оценил предложение историка Афанасия Николаева, который считает, что российскую столицу нужно перенести из Москвы в Иркутск в целях безопасности.
Песков уточнил, что лично он сам не знакомился с письмом историка, которое тот отправил на имя президента Владимира Путина. При этом представитель Кремля в курсе существования такой инициативы, однако не верит в её жизнеспособность.
"Сам не читал, но видел сообщения СМИ на этот счет. Не думаю, что эта инициатива реализуема", — сказал Песков журналистам.
Ранее историк Николаев предложил перенести столицу РФ в Иркутск. По его мнению, этот шаг целесообразен для развития не только европейской, но и азиатской части страны, а также для безопасности первых лиц государства.
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