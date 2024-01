Песков высказался по поводу идеи перенести столицу РФ в Иркутск

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков оценил предложение историка Афанасия Николаева, который считает, что российскую столицу нужно перенести из Москвы в Иркутск в целях безопасности.

Фото: CreativeCommons by Пресс-служба Президента России is licensed under CC BY 4.0