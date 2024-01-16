Песков высказался по поводу идеи перенести столицу РФ в Иркутск

Песков не думает, что можно реализовать перенос столицы РФ в Иркутск

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков оценил предложение историка Афанасия Николаева, который считает, что российскую столицу нужно перенести из Москвы в Иркутск в целях безопасности.

Фото: CreativeCommons by Пресс-служба Президента России is licensed under CC BY 4.0

Песков уточнил, что лично он сам не знакомился с письмом историка, которое тот отправил на имя президента Владимира Путина. При этом представитель Кремля в курсе существования такой инициативы, однако не верит в её жизнеспособность.

"Сам не читал, но видел сообщения СМИ на этот счет. Не думаю, что эта инициатива реализуема", — сказал Песков журналистам.

Ранее историк Николаев предложил перенести столицу РФ в Иркутск. По его мнению, этот шаг целесообразен для развития не только европейской, но и азиатской части страны, а также для безопасности первых лиц государства.