После спецоперации может возникнуть вопрос переноса столицы РФ в Киев, что завершит денацификацию Украины и добьёт фашизм.
Об этом сообщил член комитета ГД РФ по обороне Виктор Соболев,
"Сначала нужно одержать победу, а потом браться за тех, кто никак в это не погрузился, за детей с детсада. Мы один народ, и это нужно людям рассказывать. Перевоспитанием нужно заняться с молодёжью", — отметил депутат.
По его словам, киевская власть так и делала — начинала с тех, кому в 2004 г. было по десять, а сегодня они дошли до совершеннолетия, отметив, что после победы РФ предстоит весьма трудная работа по денацификации освобождённых территорий.
Соболев даже предложил перенести российскую столицу в Киев — после него же был Новгород, потом Москва, потом Питер, сейчас опять Москва, подчеркнул он.
"Может, стоит вернуть столицу опять в Киев", — добавил Соболев.
Кстати, некоторые парламентарии поддержали коллегу.
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