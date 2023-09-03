В Госдуме предложили перенести столицу РФ в Киев — чтобы "добить фашизм"

1:05 Your browser does not support the audio element. Общество

После спецоперации может возникнуть вопрос переноса столицы РФ в Киев, что завершит денацификацию Украины и добьёт фашизм.

Фото: "Проспект Юрия Гагарина, Киев" by Artemka is licensed under CC BY-SA 4.0.

Об этом сообщил член комитета ГД РФ по обороне Виктор Соболев,

"Сначала нужно одержать победу, а потом браться за тех, кто никак в это не погрузился, за детей с детсада. Мы один народ, и это нужно людям рассказывать. Перевоспитанием нужно заняться с молодёжью", — отметил депутат.

По его словам, киевская власть так и делала — начинала с тех, кому в 2004 г. было по десять, а сегодня они дошли до совершеннолетия, отметив, что после победы РФ предстоит весьма трудная работа по денацификации освобождённых территорий.

Соболев даже предложил перенести российскую столицу в Киев — после него же был Новгород, потом Москва, потом Питер, сейчас опять Москва, подчеркнул он.

"Может, стоит вернуть столицу опять в Киев", — добавил Соболев.

Кстати, некоторые парламентарии поддержали коллегу.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.