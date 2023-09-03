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В Госдуме предложили перенести столицу РФ в Киев — чтобы "добить фашизм"

1:05
Общество

После спецоперации может возникнуть вопрос переноса столицы РФ в Киев, что завершит денацификацию Украины и добьёт фашизм.

В Госдуме предложили перенести столицу РФ в Киев — чтобы "добить фашизм"
Фото: "Проспект Юрия Гагарина, Киев" by Artemka is licensed under CC BY-SA 4.0.

Об этом сообщил член комитета ГД РФ по обороне Виктор Соболев,

"Сначала нужно одержать победу, а потом браться за тех, кто никак в это не погрузился, за детей с детсада. Мы один народ, и это нужно людям рассказывать. Перевоспитанием нужно заняться с молодёжью", — отметил депутат.

По его словам, киевская власть так и делала — начинала с тех, кому в 2004 г. было по десять, а сегодня они дошли до совершеннолетия, отметив, что после победы РФ предстоит весьма трудная работа по денацификации освобождённых территорий.

Соболев даже предложил перенести российскую столицу в Киев — после него же был Новгород, потом Москва, потом Питер, сейчас опять Москва, подчеркнул он.

"Может, стоит вернуть столицу опять в Киев", — добавил Соболев.

Кстати, некоторые парламентарии поддержали коллегу.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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