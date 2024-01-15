В МЧС Свердловской области подтвердили запрет на технику Apple

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Представители МЧС Свердловской области подтвердили, что с 10 января сотрудникам ведомства запрещено применять технику Apple. Официальный ответ отмечает, что служебный документооборот в МЧС России организован с использованием информационных сервисов с учетом их безопасности.

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Заместитель руководителя территориального органа МЧС Александр Федулов сообщил, что техника Apple не соответствует требованиям, предъявляемым к устройствам, используемым для служебного документооборота в МЧС России. В то же время он подчеркнул, что сотрудникам разрешено использовать iPhone, iPad и другие продукты "яблочной" компании для личных нужд и во внеслужебное время, сообщает tagilcity.ru.





