В МЧС Свердловской области подтвердили запрет на технику Apple

Представители МЧС Свердловской области подтвердили, что с 10 января сотрудникам ведомства запрещено применять технику Apple. Официальный ответ отмечает, что служебный документооборот в МЧС России организован с использованием информационных сервисов с учетом их безопасности.
Заместитель руководителя территориального органа МЧС Александр Федулов сообщил, что техника Apple не соответствует требованиям, предъявляемым к устройствам, используемым для служебного документооборота в МЧС России. В то же время он подчеркнул, что сотрудникам разрешено использовать iPhone, iPad и другие продукты "яблочной" компании для личных нужд и во внеслужебное время, сообщает tagilcity.ru.
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