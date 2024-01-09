"Климовский патронный завод", в лютые морозы оставивший без тепла жителей Подольска, будет национализирован, сообщил во вторник губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв.
По его словам, которые приводит областной телеканал "360", соответствующее решение принял президент России Владимир Путин.
Напомним, в ночь на 4 января, когда температура воздуха в Подмосковье опускалась до -25 °C, в котельной этого режимного предприятия, обеспечивающего центральным отоплением 22 тысячи жителей Подольска, произошла авария. Работники завода пытались её скрыть и втайне устранить последствия, чем лишь усугубили ситуацию.
Расследование ЧП выяснило ужасающую ситуацию на жизненно важном объекте. "И дело здесь не только в возрасте, а дело в финансировании и состоянии этой котельной", — объяснил Воробьёв.
По его словам, пока собственники ЗАО "КСПЗ" находятся за границей, "в рамках чрезвычайной ситуации" областные власти возьмут управление котельной на себя; запущена процедура национализации завода.
Теплоснабжение большинства пострадавших домов восстановлено, развёрнуты мобильные пункты обогрева. Задержаны подозреваемые в рамках уголовного расследования случившегося.
Традиционный рождественский концерт Григория Лепса был предельно ожидаем телезрителями, ведь на сцене обещали выступление множества звезд российской эстрады.