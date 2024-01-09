Путин поручил национализировать завод, оставивший Климовск без тепла

1:25 Your browser does not support the audio element. Общество

"Климовский патронный завод", в лютые морозы оставивший без тепла жителей Подольска, будет национализирован, сообщил во вторник губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв.

Фото: Яндекс

По его словам, которые приводит областной телеканал "360", соответствующее решение принял президент России Владимир Путин.

Напомним, в ночь на 4 января, когда температура воздуха в Подмосковье опускалась до -25 °C, в котельной этого режимного предприятия, обеспечивающего центральным отоплением 22 тысячи жителей Подольска, произошла авария. Работники завода пытались её скрыть и втайне устранить последствия, чем лишь усугубили ситуацию.

Расследование ЧП выяснило ужасающую ситуацию на жизненно важном объекте. "И дело здесь не только в возрасте, а дело в финансировании и состоянии этой котельной", — объяснил Воробьёв.

По его словам, пока собственники ЗАО "КСПЗ" находятся за границей, "в рамках чрезвычайной ситуации" областные власти возьмут управление котельной на себя; запущена процедура национализации завода.

Теплоснабжение большинства пострадавших домов восстановлено, развёрнуты мобильные пункты обогрева. Задержаны подозреваемые в рамках уголовного расследования случившегося.