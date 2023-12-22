Главную новогоднюю елку, расположенную в Москве, в этом году украсили 1,5 тысячи игрушек, некоторые из них необычные.
Дизайн-проект называется "Праздничный концерт". Главное новогоднее дерево украсили традиционными гирляндами, мерцающими шарами, сосульками и не совсем обычными украшениями в виде музыкальных инструментов.
Поиск новогодней ели начали ещё летом. Процесс отбора длился несколько месяцев. Дерево должно было соответствовать всем заявленным параметрам, в том числе ему должно быть не более 120 лет.
Особое внимание при выборе было уделено внешней привлекательности: правильная пирамидальная форма кроны, равномерный, насыщенный окрас хвои и отсутствие сухих и сломанных ветвей. Ещё один очень важный момент - удобный подъезд к ели, чтобы не повредить соседние деревья.
Дачникам, которые собираются посадить в своем саду красивоцветущий кустарник, но пока не определились с выбором, стоит присмотреться к луизеании (миндалю трёхлопастному).