Минюст провёл проверку нотариуса, заверившего регистрацию кандидата в президенты Дунцовой

0:28 Your browser does not support the audio element. Общество

Натариуса, который заверил регистрацию кандидата в президенты Екатерины Дунцовой, проверил Минюст РФ.

Фото: ВК-аккаунт Дунцовой

Политик Екатерина Дунцова рассказала, что сотрудники министерства пришли к натариусу с внеплановой проверкой.

Кандидат боится, что проверка может "дискредитировать документы" о её выдвижении.

Ранее сообщалось, что у кандидата в президенты Дунцовой отключили электричество во время собрания инициативной группы.