Натариуса, который заверил регистрацию кандидата в президенты Екатерины Дунцовой, проверил Минюст РФ.
Политик Екатерина Дунцова рассказала, что сотрудники министерства пришли к натариусу с внеплановой проверкой.
Кандидат боится, что проверка может "дискредитировать документы" о её выдвижении.
Ранее сообщалось, что у кандидата в президенты Дунцовой отключили электричество во время собрания инициативной группы.
Российские артисты Кристина Орбакайте, Леонид Агутин, Валерия, Тося Чайкина, Sirotkin, Севиль Велиева, IOWA и Александр Ревва примут участие в создании нового предпраздничного фильма под названием "Я тебя люблю — Je t'aime".