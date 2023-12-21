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Минюст провёл проверку нотариуса, заверившего регистрацию кандидата в президенты Дунцовой 

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Общество

Натариуса, который заверил регистрацию кандидата в президенты Екатерины Дунцовой, проверил Минюст РФ.

Минюст провёл проверку нотариуса, заверившего регистрацию кандидата в президенты Дунцовой 
Фото: ВК-аккаунт Дунцовой

Политик Екатерина Дунцова рассказала, что сотрудники министерства пришли к натариусу с внеплановой проверкой.

Кандидат боится, что проверка может "дискредитировать документы" о её выдвижении.

Ранее сообщалось, что у кандидата в президенты Дунцовой отключили электричество во время собрания инициативной группы.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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