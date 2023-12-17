Собрание инициативной группы кандидата в президенты Екатерины Дунцовой прервалось из-за отключения света.
На собрании Дунцову должны были выдвинуть в президенты, однако в здании вырубили электричество. О проблемах с эелектроснабжением сообщил Telegram-канал Ксении Собчак "Кровавая барыня".
На встречу пришли несколько сотен человек, которые во время собрания одновременно включили фонарики на телефонах и подняли руки с гаджетами вверх.
"Фонарики на собрании Дунцовой после отключения света как зал концерта Басты на самой слезливой песне", — прокомментировала ситуацию Собчак.
Ранее политолог Сергей Марков высказался о самовыдвижении Владимира Путина.
Алла Пугачёва и Максим Галкин* вернулись в Израиль, чтобы присоединиться к празднованию 70-летия Андрея Макаревича**.