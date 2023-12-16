Политолог Сергей Марков предположил, почему Владимир Путин решил выдвигаться на президентские выборы не от партии.
Марков отметил, что Путин баллотируется на выборы президента России не от партии, а как самовыдвиженец "от всего народа".
"Не за Путина голосуют потому что "Единая Россия", а за Единую Россию голосуют потому что Путин", — написал политический эксперт в своём Telegram-канале.
Он подчеркнул, что личный политический потенциал лидера РФ превышает партийный.
Сейчас Кристина Орбакайте активно работает на корпоративах и снимается в новогодних концертах.