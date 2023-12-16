Марков высказался о самовыдвижении Путина: "От всего народа"

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Политолог Сергей Марков предположил, почему Владимир Путин решил выдвигаться на президентские выборы не от партии.

Фото: wikimedia.org by Пресс-служба Президента РФ is licensed under CC BY 4.0

Марков отметил, что Путин баллотируется на выборы президента России не от партии, а как самовыдвиженец "от всего народа".

"Не за Путина голосуют потому что "Единая Россия", а за Единую Россию голосуют потому что Путин", — написал политический эксперт в своём Telegram-канале.

Он подчеркнул, что личный политический потенциал лидера РФ превышает партийный.