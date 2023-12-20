В Петербурге введён масочный режим для массовых мероприятий

1:17 Your browser does not support the audio element. Общество

Предновогодний "подарок" в виде возобновления масочного режима получили жители Петербурга от местного управления Роспотребнадзора.

Фото: "Петербургский дневник" by Роман Пименов

С 20 декабря в Санкт-Петербурге вводится масочный режим при проведении массовых новогодних, спортивных, культурных мероприятий.

Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на главного государственного санврача по городу Санкт-Петербургу Наталию Башкетову.

"Руководителям всех организаций и учреждений независимо от форм собственности при организации и проведении массовых новогодних, спортивных, культурных мероприятий обеспечить: использование работниками организаций и учреждений средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок)", — говорится в сообщении.

Хотя ещё буквально 19 декабря глава Роспотребнадзора РФ Анна Попова заверяла, что в России не планируется введение обязательного масочного режима и дополнительных ограничений в связи с празднованием новогодних праздников.

Впрочем, власти города на Неве всегда отличались особой любовью к всевозможным ограничительным мероприятиям и одними из последних в стране сняли антиковидные меры, включая обязательное ношение масок.