В центральных городах России стоимость вторичного жилья увеличилась на 12%

1:02 Your browser does not support the audio element. Общество

Вторичное жилье выросло в цене за год в крупнейших городах России на 12%. Аналитики "Циана" сошлись в мнении, что в среднем показатель цены дошел до 123,5 тысяч рублей за квадратный метр.

Фото: Фото: schasliviy.dp.ua

Так, отмечается, что в первой половине года стоимость повышалась медленно. Кроме того, основной рост пришелся на июль-сентябрь 2023 года.

Потенциальный спрос на приобретение квартиры в этом году вырос на 15% относительно того же периода прошлого года. В компании заявили, что активность росла медленно с начала 2023 года. Быстрые темпы роста были зафиксированы на фоне ожидаемого повышения ставок по ипотеки. Осенью было осуществлено возвращение к весенним показателям.

Ранее в Центробанке рассказали о плюсах внедрения цифрового рубля в России. Оно может быть осуществлено в 2025 году.