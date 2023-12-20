Вторичное жилье выросло в цене за год в крупнейших городах России на 12%. Аналитики "Циана" сошлись в мнении, что в среднем показатель цены дошел до 123,5 тысяч рублей за квадратный метр.
Так, отмечается, что в первой половине года стоимость повышалась медленно. Кроме того, основной рост пришелся на июль-сентябрь 2023 года.
Потенциальный спрос на приобретение квартиры в этом году вырос на 15% относительно того же периода прошлого года. В компании заявили, что активность росла медленно с начала 2023 года. Быстрые темпы роста были зафиксированы на фоне ожидаемого повышения ставок по ипотеки. Осенью было осуществлено возвращение к весенним показателям.
Ранее в Центробанке рассказали о плюсах внедрения цифрового рубля в России. Оно может быть осуществлено в 2025 году.
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