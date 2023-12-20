Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Профессор кардиологии раскрыл самый тревожный признак проблем с сердцем
Сенатор РФ: на Украине мобилизуют воспитанников детдомов
Кристина Орбакайте получила награду телеканала Fashion TV в Москве
Памфилова: в ЦИК поступили 16 заявок от кандидатов на пост президента РФ
Перекроенную с помощью пластики Викторию Боню перепутали с Анджелиной Джоли
Новый театр приглашает на "Гримёра"
Российские артисты Орбакайте, Агутин, Валерия запоют на французском языке в новогоднем кино
Зеленский боится переговоров с Россией. С Совфеде назвали причины
В Петербурге мигранты получили повестки сразу после получения российских паспортов

В центральных городах России стоимость вторичного жилья увеличилась на 12%

1:02
Общество

Вторичное жилье выросло в цене за год в крупнейших городах России на 12%. Аналитики "Циана" сошлись в мнении, что в среднем показатель цены дошел до 123,5 тысяч рублей за квадратный метр.

В центральных городах России стоимость вторичного жилья увеличилась на 12%
Фото: Фото: schasliviy.dp.ua

Так, отмечается, что в первой половине года стоимость повышалась медленно. Кроме того, основной рост пришелся на июль-сентябрь 2023 года.

Потенциальный спрос на приобретение квартиры в этом году вырос на 15% относительно того же периода прошлого года. В компании заявили, что активность росла медленно с начала 2023 года. Быстрые темпы роста были зафиксированы на фоне ожидаемого повышения ставок по ипотеки. Осенью было осуществлено возвращение к весенним показателям.

Ранее в Центробанке рассказали о плюсах внедрения цифрового рубля в России. Оно может быть осуществлено в 2025 году.

Автор Илья Ключников
Илья Ключников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Популярное
Покроется бутонами даже зимой: садоводы рассказали, как заставить цвести декабрист

Несколько факторов объясняют, почему рождественский кактус может поникнуть.

Покроется бутонами даже зимой: садоводы рассказали, что влияет на цветение декабриста
Представитель ГИБДД рассказал, как сделать автомобиль невидимым для камер
Тайна всей ГИБДД: как сделать автомобиль невидимым для камер
Выгнали бойцов СВО: отель под Ростовом закрыли после отказа заселять военных
Захочется съесть до последней крошки: быстрый "ходовой" пирог на все случаи жизни
"Репортёр": ЦРУ хочет смести Путина руками "Российской республики" Олег Володин Украина вербует российских подростков посредством видеоигр и соцсетей Дмитрий Плотников "Я не тряпка": Зеленский пообщался с народом с плачевными выводами для Украины Любовь Степушова
Набравшая лишний вес Ксения Собчак заявила о проблемах со здоровьем
В ГИБДД рассказали, что делать водителю, если настойчиво сигналят сзади
38 дней, и огурцы уже выросли: самый скороспелый сорт
38 дней, и огурцы уже выросли: самый скороспелый сорт
Последние материалы
Зеленский боится переговоров с Россией. С Совфеде назвали причины
В Петербурге мигранты получили повестки сразу после получения российских паспортов
Украина вербует российских подростков посредством видеоигр и соцсетей
Баста сообщил, что в него стреляли после концерта во Владивостоке
Король Великобритании Карл III отказазывается сдавать жильё в аренду кошатникам
Синоптик Шувалов допустил 20-градусные морозы в новогоднюю ночь в Москве
"Я не тряпка": Зеленский пообщался с народом с плачевными выводами для Украины
Бузова устроила стриптиз в знак протеста: "Оля, в зале дети!"
Большинство путешествующих россиян поедут отмечать Новый год по городам страны
В России снова начнут продавать BMW и Volkswagen по параллельному импорту
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников