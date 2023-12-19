В Центробанке рассказали о плюсах внедрения цифрового рубля в России

1:09 Your browser does not support the audio element. Экономика

Эксперт Главного управления Центробанка по Центральному федеральному округу Алексей Арзамаскин в интервью "Газете.Ru" дал комментарий о внедрении в России цифрового рубля. Оно может быть осуществлено в 2025 году.

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

В сообщении Главного управления ЦБ заявлено, что подход к цифровому рублю может быть утилитарным, но главная выгода — переводы, а также выплаты больших сумм. Комиссии для банков не будет.

Эксперт отметил, что цифровой рубль может создать новую "логику" для управления финансами — это даст возможность контролировать подписки на разные сервисы.

"Это очень удобно, так как не придётся контролировать множество счетов в разных банках и помнить, какой платёж какого числа должен быть произведён", — заключил Арзамаскин.

Ранее сообщалось о том, что рынок недвижимости ожидает снижения ключевой ставки Центробанка весной. BFM Kuban обратился к участникам рынка с просьбой разъяснить, почему спрос снизился на жилье и что ожидать в 2024 году.