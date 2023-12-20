Второй офис Сбера для физлиц заработал в столице Крыма

0:53 Your browser does not support the audio element. Общество

В новом отделении клиенты смогут получить дебетовую или кредитную СберКарту, оформить ипотеку, а также арендовать ячейку для хранения ценностей. Кроме того, в офисе есть зона обслуживания СберПремьер и место для детских игр, где дети смогут провести время, когда родители занимаются оформлением документов.

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"В Симферополе на улице Киевская, 8 открылся второй офис Сбербанка для розничных клиентов. Отделение расположено рядом с центральным автовокзалом, крупным жилым кварталом, муниципальными и социальными объектами", - сообщили в пресс-службе.

Для удобства местных жителей и отдыхающих в Крыму расширяется и сеть банкоматов, в разных районах полуострова уже установлены 125 современных устройств, 30 из них находятся в Симферополе.