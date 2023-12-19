Путин подписал закон об ограничении использования смартфонов на уроках в школах

0:58 Your browser does not support the audio element. Общество

Во вторник, 19 декабря, стало известно о том, президент России Владимир Путин подписал резонансный закон, устанавливающий запрет на использование школьниками мобильных устройств на уроках.

Фото: Якутия 24

Ввести такие ограничения российские власти просили как учителя, так и многие родители школьников.

Все сходились в одном: использование гаджетов во время уроков вредит дисциплине и не позволяет более точно воспринимать то, о чем говорит педагог вот время урока.

Теперь закон вступает в законную силу: школьники не могут использовать смартфоны во время учебных занятий, за исключением чрезвычайных ситуаций.

Ранее в Госдуме уточняли, что руководство учебных заведений сами решат, как этот запрет будет устроен на практике: когда школьники будут сдавать на хранение мобильники и где они будут храниться во время уроков.

Депутат Ольга Казакова отвечает на вопрос: как практически будет выглядеть запрет телефонов в школе