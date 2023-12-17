Путин заявил, что Россия не променяет на колбасу свой суверенитет

0:29 Your browser does not support the audio element. Общество

Владимир Путин выступил на 21 съезде партии "Едина Россия" и высказался о колбасе.

Фото: kremlin.ru

Президент России в своей речи подчеркнул важность для нашей страны оставаться суверенным государством.

"Россия не может, как некоторые страны, в обмен на колбасу отдать свой суверенитет и стать чьим-то сателлитом", — сказал российский лидер.

Ранее Владимир Путин рассказал, что его родители пожертвовали квартирой, чтобы купить ему автомобиль.