Владимир Путин выступил на 21 съезде партии "Едина Россия" и высказался о колбасе.
Президент России в своей речи подчеркнул важность для нашей страны оставаться суверенным государством.
"Россия не может, как некоторые страны, в обмен на колбасу отдать свой суверенитет и стать чьим-то сателлитом", — сказал российский лидер.
Ранее Владимир Путин рассказал, что его родители пожертвовали квартирой, чтобы купить ему автомобиль.
Алла Пугачёва и Максим Галкин* вернулись в Израиль, чтобы присоединиться к празднованию 70-летия Андрея Макаревича**.