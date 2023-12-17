Путин рассказал, что первый автомобиль получил от родителей, которые ради него отказались от квартиры

0:56 Your browser does not support the audio element. Общество

Российский лидер Владимир Путин рассказал, как у него появился первый в жизни автомобиль. Этим воспоминанием президент поделился с журналистом Павлом Зарубиным в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

Фото: kremlin.ru

По словам Путина, его мама работала в больнице санитаркой уже будучи на пенсии. И как-то раз ей на работе в буфете достался лотерейный билет. Он оказался выигрышным — мама будущего президента получила по нему "Запорожец".

Путин объяснил, что у его родителей была возможность вместо машины приобрести собственную кооперативную квартиру. Однако его мама решила, что машина сыну нужнее, чем жильё для себя.

"Мама вдруг говорит: "Возьмем машину, пусть сынок ездит", — вспомнил Путин.

Президент добавил, что его даже сейчас, после стольких лет, изумляет поступок родителей.