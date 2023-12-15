Очень многие россияне мечтают сменить работу в новом году. Об этом говорят результаты опроса, проведённого Skyeng и "Хекслет".
Выяснилось, что только 11% опрошенных целиком и полностью удовлетворены своим нынешним местом работы. Скорее довольны местом, в котором они сейчас трудятся, 25% респондентов. Скорее недовольны своим текущим местом работы 19% россиян, а совершенно не довольны им 14% опрошенных. При этом ровно треть респондентов — 31% — считают, что их нынешнюю работу можно считать удовлетворительной.
Причинами, по которой россияне хотели бы сменить работу, является неудовлетворённость заработной платой (62%), поставленными задачами (48%), отсутствием каких-то привилегий (44%). 38% россиян признались, что недовольны своим начальством, а ещё 34% — корпоративной культурой, принятой в компании, пишет Газета.Ru.
Подавляющее большинство респондентов признались, что готовы согласиться на другую работу с более высокой зарплатой (80%). Ещё для 43% опрошенных решающим фактором станут дополнительные бонусы. А 56% россиян с удовольствием перейдут на другую работу, если смогут получить там дополнительное профессиональное образование.
Солистка группы "Мираж" Светлана Разина высказала критику в адрес концертов, проводимых её коллегами в зоне боевых действий на Украине, в программе "Легенда".