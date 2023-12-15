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Подавляющее большинство россиян думают о смене работы в 2024 году

1:26
Общество

Очень многие россияне мечтают сменить работу в новом году. Об этом говорят результаты опроса, проведённого Skyeng и "Хекслет".

Подавляющее большинство россиян думают о смене работы в 2024 году
Фото: openverse by simonov is licensed under CC BY-SA 2.0

Выяснилось, что только 11% опрошенных целиком и полностью удовлетворены своим нынешним местом работы. Скорее довольны местом, в котором они сейчас трудятся, 25% респондентов. Скорее недовольны своим текущим местом работы 19% россиян, а совершенно не довольны им 14% опрошенных. При этом ровно треть респондентов — 31% — считают, что их нынешнюю работу можно считать удовлетворительной.

Причинами, по которой россияне хотели бы сменить работу, является неудовлетворённость заработной платой (62%), поставленными задачами (48%), отсутствием каких-то привилегий (44%). 38% россиян признались, что недовольны своим начальством, а ещё 34% — корпоративной культурой, принятой в компании, пишет Газета.Ru.

Подавляющее большинство респондентов признались, что готовы согласиться на другую работу с более высокой зарплатой (80%). Ещё для 43% опрошенных решающим фактором станут дополнительные бонусы. А 56% россиян с удовольствием перейдут на другую работу, если смогут получить там дополнительное профессиональное образование.

4 признака, что вам пора сменить работу (взгляд HR руководителя)
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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