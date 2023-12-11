Чаще всего россияне хотят сменить место работы из-за неприятных ситуаций с руководством и коллегами, а также из-за переезда офиса в другое место. Эти выводы следуют из исследования, проведенного исследовательским центром "Зарплаты.ру" и сервисом СДЭК.
Согласно анализу, большинство россиян, участвовавших в опросе (66%), признали, что меняют работу не чаще, чем раз в 5-10 лет. Большинство считают оптимальным сроком работы на одном месте от 3 до 5 лет (51%).
Основной мотивацией для смены места работы являются улучшение финансового положения (89%), изменение должности (49%) и стабильное экономическое состояние компании (43%).
Каждый седьмой опрошенный (14%) готов начать поиск новой работы сразу после конфликтных ситуаций с коллегами и начальством. Постоянные конфликты на работе (47%), уход всех руководителей (35%) или переезд офиса в удаленное место (33%) могут вынудить россиян уйти с работы в течение одного-шести месяцев.
Из опроса исследовательского центра "Зарплаты.ру" и сервиса СДЭК также следует, что каждый второй респондент (47%) поддерживает связи с предыдущим работодателем с надеждой вернуться при удобном случае. Треть опрошенных (33%) признались, что рассмотрели бы такую возможность, если появится возможность удаленной работы.
Для 25% причиной возвращения может стать уход коллег, вызывавших конфликты, а для 14% — значительные изменения в корпоративной культуре компании, сообщает Москва 24.
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