Аэропорт Краснодара принял гражданский самолёт впервые после 24 февраля 2022 года

0:41 Your browser does not support the audio element. Общество

В Краснодаре в тестовом режиме заработал аэропорт, закрытый для гражданских рейсов после начала спецоперации на Украине.

Фото: кадр из видео очевидцев

Как сообщает Telegram-канал "Осторожно, новости", самолёт авиакомпании "Азимут" прибыл через Ставрополь и Армавир из Минеральных Вод. Так как рейс был тестовый, пассажиров на борту не было. После оценки специалистов будет приянто решение об открытии аэропорта.

Аэропорт Краснодара не работал с 24 февраля 2022.

Ранее сообщалось, что аэропорты Симферополя, Ростова-на-Дону и Элисты пока не возобновляют работу.