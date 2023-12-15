В Краснодаре в тестовом режиме заработал аэропорт, закрытый для гражданских рейсов после начала спецоперации на Украине.
Как сообщает Telegram-канал "Осторожно, новости", самолёт авиакомпании "Азимут" прибыл через Ставрополь и Армавир из Минеральных Вод. Так как рейс был тестовый, пассажиров на борту не было. После оценки специалистов будет приянто решение об открытии аэропорта.
Аэропорт Краснодара не работал с 24 февраля 2022.
Ранее сообщалось, что аэропорты Симферополя, Ростова-на-Дону и Элисты пока не возобновляют работу.
Солистка группы "Мираж" Светлана Разина высказала критику в адрес концертов, проводимых её коллегами в зоне боевых действий на Украине, в программе "Легенда".