Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Российский артист Сергей Гармаш назвал замечательным телесериал "Слово пацана"
В зоне СВО ликвидирован командир Интернационального легиона из Шри-Ланки, капитан PATAPILI HEWAGE Shehan Ranishka
Создатели "Слова пацана" впервые отреагировали на слив "финальных" серий
Финальную серию "Слово пацана. Кровь на асфальте" пересняли ради зрелищности
Вырыпаева приговорили к восьми годам колонии за фейки о ВС России
"Ваня" замёл Россию рекордными сугробами
Певица Светлана Лобода: Алла Пугачёва не говорит открыто об СВО, поскольку за неё это делает её муж
Новый патрон калибра 6,02×41 разработан в Туле
Светлана Лобода объяснила, почему Пугачёва не высказывается об СВО

В Госдуме дали оценку обещаниям Киева захватить Крым

1:23
Общество

Кроме того, он также подчеркнул, что украинские власти, начиная с 2014 года, в своих фантазиях постоянно захватывают Крым, постоянно меняя сроки, забывая об обещаниях, данных одурманенному пропагандой народу Украины.

В Госдуме дали оценку обещаниям Киева захватить Крым
Фото: https://www.thedrive.com/the-war-zone/rare-russian-variant-of-bm-21-grad-appears-to-be-guarding-sevastopol-bay

Ранее депутат Шеремет заявлял, что наземная операция ВСУ закончится, не успев начаться. Любое вторжение в Крым повлечёт за собой сокрушительный отпор и поставит точку в существовании Украины.

В действительности Киеву Крым не нужен. Украинские власти не выделяли региону никаких средств, не производили инвестиций, киевскую власть не беспокоили процессы, которые там происходят. Крым нужен США и Великобритании. Они хотели бы там разместить свои базы и контролировать Черное море в полном объеме.

Напомним в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине, Крым вошёл в состав РФ. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России.

Украина не может смириться с такой потерей и считает Крым своей временно оккупированной территорией. Запад поддерживает Киев по этому вопросу.

Автор Алексей Букин
Алексей Букин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Солистка группы "Мираж" назвала "дурью" выступления звёзд эстрады на СВО

Солистка группы "Мираж" Светлана Разина высказала критику в адрес концертов, проводимых её коллегами в зоне боевых действий на Украине, в программе "Легенда".

Солистка группы "Мираж" Разина назвала "дурью" выступления звёзд эстрады на СВО
Сергей Лазарев высмеял Киркорова и Тодоренко за участие в фильме "Ёлки 10"
Поднял на смех: Лазарев унизил Киркорова и Тодоренко за игру в фильме "Ёлки 10"
Не покупайте китайцев: главная причина не покупать китайскую машину
Арестович*: "Путин называет нас братьями и единым народом, а мы их — свиньями и орками"
Белград хочет вернуть сербов на родину  Михаил Плисюк Байден приказал: F-16 ВСУ начнут взлетать с аэродромов Европы Любовь Степушова РФ и РБ готовят "мультиудар" для завершения судьбы Украины Олег Володин
Украина не войдёт в НАТО и отдаст России территории, но есть условие, заявили в США
F-16 ВСУ начнут взлетать с аэродромов Европы. Россия предупреждает — не надо
С неба, земли, моря и из космоса: РФ и РБ готовят "мультиудар" по Украине и НАТО
С неба, земли, моря и из космоса: РФ и РБ готовят "мультиудар" по Украине и НАТО
Последние материалы
Белград хочет вернуть сербов на родину 
Создатели "Слова пацана" впервые отреагировали на слив "финальных" серий
Финальную серию "Слово пацана. Кровь на асфальте" пересняли ради зрелищности
"Ваня" замёл Россию рекордными сугробами
Певица Светлана Лобода: Алла Пугачёва не говорит открыто об СВО, поскольку за неё это делает её муж
Светлана Лобода объяснила, почему Пугачёва не высказывается об СВО
Новый патрон калибра 6,02×41 разработан в Туле
Машина скорой помощи в Херсонской области подверглась обстрелу со стороны ВСУ
Выяснились подробности возвращения Пугачёвой: пограничники допрашивали около часа
Венгрия не допустит долговременного финансирования Киева из бюджета ЕС
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников