Кроме того, он также подчеркнул, что украинские власти, начиная с 2014 года, в своих фантазиях постоянно захватывают Крым, постоянно меняя сроки, забывая об обещаниях, данных одурманенному пропагандой народу Украины.
Ранее депутат Шеремет заявлял, что наземная операция ВСУ закончится, не успев начаться. Любое вторжение в Крым повлечёт за собой сокрушительный отпор и поставит точку в существовании Украины.
В действительности Киеву Крым не нужен. Украинские власти не выделяли региону никаких средств, не производили инвестиций, киевскую власть не беспокоили процессы, которые там происходят. Крым нужен США и Великобритании. Они хотели бы там разместить свои базы и контролировать Черное море в полном объеме.
Напомним в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине, Крым вошёл в состав РФ. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России.
Украина не может смириться с такой потерей и считает Крым своей временно оккупированной территорией. Запад поддерживает Киев по этому вопросу.
Солистка группы "Мираж" Светлана Разина высказала критику в адрес концертов, проводимых её коллегами в зоне боевых действий на Украине, в программе "Легенда".