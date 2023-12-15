В Госдуме дали оценку обещаниям Киева захватить Крым

1:23 Your browser does not support the audio element. Общество

Кроме того, он также подчеркнул, что украинские власти, начиная с 2014 года, в своих фантазиях постоянно захватывают Крым, постоянно меняя сроки, забывая об обещаниях, данных одурманенному пропагандой народу Украины.

Фото: https://www.thedrive.com/the-war-zone/rare-russian-variant-of-bm-21-grad-appears-to-be-guarding-sevastopol-bay

Ранее депутат Шеремет заявлял, что наземная операция ВСУ закончится, не успев начаться. Любое вторжение в Крым повлечёт за собой сокрушительный отпор и поставит точку в существовании Украины.

В действительности Киеву Крым не нужен. Украинские власти не выделяли региону никаких средств, не производили инвестиций, киевскую власть не беспокоили процессы, которые там происходят. Крым нужен США и Великобритании. Они хотели бы там разместить свои базы и контролировать Черное море в полном объеме.

Напомним в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине, Крым вошёл в состав РФ. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России.

Украина не может смириться с такой потерей и считает Крым своей временно оккупированной территорией. Запад поддерживает Киев по этому вопросу.