Со стороны Финляндии образовалась пробка на пропускной пункт в Россию. Как сообщили очевидцы, в обратную сторону практически никто "не стремится".
Пробка образовалась на пропускном пункте "Торфяновка" 14 декабря, сообщила корреспондент "Известий" Наталия Оскерко. По её словам в сторону России стоит не менее трёх десятков автомобилей.
"Проезжающие с финской стороны признаются: ожидающих уже не менее трёх десятков автомобилей, а если посмотреть с другой стороны, то здесь мы видим практически свободную дорогу", — сообщила она.
Как уточнила Оскерко, люди не покидали свою очередь и дожидались, когда их пропустят.
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