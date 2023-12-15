Очевидцы: на финско-российской границе образовалась многокилометровая пробка

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Со стороны Финляндии образовалась пробка на пропускной пункт в Россию. Как сообщили очевидцы, в обратную сторону практически никто "не стремится".

Фото: Openverse by Wholesale of Void is licensed under CC BY-NC-SA 2.0

Пробка образовалась на пропускном пункте "Торфяновка" 14 декабря, сообщила корреспондент "Известий" Наталия Оскерко. По её словам в сторону России стоит не менее трёх десятков автомобилей.

"Проезжающие с финской стороны признаются: ожидающих уже не менее трёх десятков автомобилей, а если посмотреть с другой стороны, то здесь мы видим практически свободную дорогу", — сообщила она.

Как уточнила Оскерко, люди не покидали свою очередь и дожидались, когда их пропустят.

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