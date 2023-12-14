Helsingin Sanomat: власти Финляндии собираются вновь закрыть все пункты пропуска на границе с РФ

Финские власти не исключают повторного закрытия границы с Россией из-за увеличившегося потока мигрантов. Информация об этом появилась в авторитетном финском издании Helsingin Sanomat.

Авторы уточнили, что окончательное решение по поводу возможного закрытия российско-финской границы будет принято вечером 14 декабря

"Правительство соберется сегодня вечером, чтобы принять решение. Вопрос все еще требует заключения канцлера юстиции, но политическая воля состоит в том, чтобы закрыть границу", — сказано в статье.

Пограничники сообщили, что меньше чем за сутки через два открытых финскими властями КПП на территорию страны попали примерно 30 мигрантов.

14 декабря по решению Финляндии два пункта пропуска на границе с РФ вновь были открыты после закрытия 30 ноября.