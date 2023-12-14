Финские власти не исключают повторного закрытия границы с Россией из-за увеличившегося потока мигрантов. Информация об этом появилась в авторитетном финском издании Helsingin Sanomat.
Авторы уточнили, что окончательное решение по поводу возможного закрытия российско-финской границы будет принято вечером 14 декабря
"Правительство соберется сегодня вечером, чтобы принять решение. Вопрос все еще требует заключения канцлера юстиции, но политическая воля состоит в том, чтобы закрыть границу", — сказано в статье.
Пограничники сообщили, что меньше чем за сутки через два открытых финскими властями КПП на территорию страны попали примерно 30 мигрантов.
14 декабря по решению Финляндии два пункта пропуска на границе с РФ вновь были открыты после закрытия 30 ноября.
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